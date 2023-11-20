МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). На появление соответствующей карточки в базе ведомства в понедельник, 20 ноября, обратила внимание «Медиазона»*.

Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. Как пишет «Медиазона»*, 40-летняя певица крымскотатарского происхождения проходит обвиняемой по уголовному делу о распространении «фейков» про Вооруженные силы России (ч. 1 ст. 207.3 УК). В ноябре Джамалу заочно арестовал российский суд.

По данным телеграм-канала Shot, поводом для уголовного дела в отношении Джамалы стала ее публикация о событиях в украинском городе Буча, сделанная в апреле 2022 года.

В апреле 2022 года «Известия» опубликовали список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым якобы запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. В этом перечне среди прочих была указана и Джамала. В правоохранительных органах не комментировали публикацию списка.

В 2016 году Джамала, представляя Украину, победила в международном конкурсе «Евровидение» с песней «1944» о депортации крымских татар. Певица осудила присоединение Крыма к России, а также российскую военную операцию.

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Джамала вместе с детьми (двое сыновей в возрасте 3 и 5 лет) уехала из Киева в Турцию, а затем в Польшу. Последние полтора года она выступает с благотворительными концертами в разных странах мира, в том числе в Европе и США. Певица собирает денежные средства, которые, по ее словам, направляются в украинские благотворительные фонды.

В мае 2023 года Джамала представила в Киеве свой новый альбом под названием QIRIM.

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов