Пресненский суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой. Мошенники получили от 13 до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ТАСС уточнил, что генеральный директор брокерской компании QBF Станислав Матюхин получил 17 лет лишения свободы, юрист Евгений Россиев — 15 лет, директор филиальной сети QBF Владимир Пахомов — 18 лет колонии. Главу петербургского офиса компании Алексея Голубева приговорили к 13 годам заключения.

Обвинение просило приговорить подсудимых к срокам от 14 до 20 лет. В прокуратуре отметили, что, помимо Волочковой, деньги были похищены еще у более чем 150 граждан. Ущерб превысил 2 млрд рублей. Фигуранты дела свою вину не признали.

Хищение средств у Волочковой

В 2021 году «Коммерсант» рассказал об уголовных делах в отношении учредителей финансовой пирамиды QBF, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить около 5-7 млрд рублей. По данным МВД, организация работала с декабря 2011 по май 2021 года в восьми российских регионах.

«Коммерсант» писал, что насчитывается около 500 официально зарегистрированных потерпевших. Среди них была и Анастасия Волочкова, которая в ноябре 2021 года самостоятельно подала заявление в полицию.

Балерина сообщила, что в 2020-м инвестировала в компанию 3 млн рублей. Причем сотрудники QBF связались с ней сами, сказали, что обнаружили ее номер телефона «в базе», и предложили инвестировать деньги с целью увеличения дохода.

Волочкова заключила договор и перечислила сначала 2 млн рублей, а после — еще 1 млн рублей под 10% годовых. В результате вернуть всю сумму балерине не удалось — QBF осталась ей должна 1,7 млн рублей, но представители компании перестали выходить на связь.

В июле 2021 года Банк России аннулировал лицензии QBF. Такое решение регулятор обосновал тем, что компания не выполняла предписаний ЦБ, нарушала организацию системы управления рисками, не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.

8 марта 2025 года Волочкова рассказала РИА Новости, что вернула 2,2 млн рублей у QBF после того, как обнародовала историю своих вложений.

«Когда я сделала это публично, мне позвонил учредитель этой компании Роман Шпаков. <…> Он сказал: «Анастасия, вы такой шум подняли. Мы вернем вам деньги». Я ответила, что не шум подняла, а защищаю интересы тех людей, которые не располагают таким масштабом имени и ресурсов, чтобы правда восторжествовала», — отметила балерина.

После того как мошенникам был вынесен приговор, Волочкова заявила NEWS.ru, что не имеет к ним претензий. Балерина подчеркнула, что предание ее истории огласки помогло разоблачить аферистов и выяснить, что многие люди оказались обманутыми: «от пенсионеров до тех, кто закладывал свои квартиры в надежде получить обещанные проценты и как-то заработать».