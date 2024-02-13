Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти жителя Владикавказа, который получил ожог пищевода, сделав глоток из бутылки с этикеткой минеральной воды «Джермук».

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), сообщает пресс-служба СУ СК по Северной Осетии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

По данным телеграм-канала Baza, 11 февраля житель Владикавказа купил несколько бутылок минеральной воды на рынке. Сделав глоток из одной бутылки, он получил ожог пищевода. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а затем перевезли в НИИ Склифосовского в Москве, пишет канал.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в новой закрытой бутылке под этикеткой «Джермук» вместо минеральной воды оказался уксус. Он рекомендовал жителям Владикавказа не пить минералку этой марки до выяснения всех обстоятельств. 13 февраля Меняйло сообщил, что пострадавший умер в больнице.

По данным издания «Сапа», житель Владикавказа купил минералку на рынке «Фарн». Владелица склада на рынке Фатима Санакоева сообщила, что приобрела пять упаковок «Джермука» на складе, где делает закупки уже год. Умерший мужчина был ее постоянным клиентом.

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора во Владикавказе изъяли всю партию минералки из магазина, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В торговых точках проходят рейды для приостановки продажи воды «Джермук» до получения заключения экспертизы. Склад официального дистрибьютора фирмы-производителя воды опечатан.

По словам пресс-секретаря инспекционного органа безопасности продуктов Армении Ануш Арутюнян, на линейном конвейере невозможен разлив другой жидкости в бутылку. Она предположила, что под видом «Джермука» в бутылке была подделка, передает агентство «АРКА».

Роспотребнадзор после инцидента приостановил продажу некоторых партий минеральной воды «Джермук» для проверки на безопасность. Речь идет о партиях воды в стеклянной таре объемом 0,5 л, произведенной 28 декабря 2023 года. В Россию партию ввезли с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Компаниям, на балансе которых числится минералка, направлены уведомления.

В российских магазинах находится 2,5 млн бутылок из этой партии, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.