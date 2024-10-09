Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла на 36-м году жизни. Об этом 8 октября сообщила Федерации альпинизма России (ФАР). Летом спортсменку укусил клещ, в результате чего у не развилась пневмония с поражением 70% легких.

«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ФАР.

В организации заверили, что смерть спортсменки не связана с соревнованиями или каким-либо несчастным случаем, пишет ТАСС.

Прощание с Власовой состоится 9 октября. Спортсменку похоронят на Ново-Макарьевском кладбище в Кирове.

В сообщении на странице Федерации альпинизма Свердловской области во «ВКонтакте» уточняется, что причиной смерти Власовой стал менингеальный энцефалит, полученный в результате укуса клеща на даче в июне 2024 года. Телеграм-канал Shot утверждает, что на следующий день после укуса спортсменка поехала в больницу, где узнала, что клещ был заражен.

В результате заражения у спортсменки развилась пневмония с поражением 70% легких. Она три месяца провела на ИВЛ в «состоянии, близком к коме», пишет Shot.

«По словам ее мужа, спортсменка слышала собеседников и даже пыталась отвечать, а также открывала и закрывала глаза», — сообщает телеграм-канал.

5 октября Власова умерла от остановки сердца. У нее остались муж и 10-летняя дочь.

Алена Власова стала чемпионкой России по ледолазанию в феврале 2024 года на всероссийских соревнованиях в Томске. Тогда спортсменка и ее напарник Никита Глазырин оказались лучшими в парной гонке.