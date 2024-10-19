Анонимный екатеринбургский уличный художник, работающий под псевдонимом BFMTH, сообщил, что его объявили в федеральный розыск. В беседе с РБК он предположил, что причиной стали претензии к его арт-объекту, содержащему критику Русской православной церкви и домашнего насилия.

По словам художника, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об объявлении в розыск он узнал самостоятельно, вбив свои личные данные в поисковую форму на сайте электронной базы розыска МВД России. Версия о том, почему его решили разыскивать, возникла у BFMTH на основе разговора с сотрудником правоохранительных органов, состоявшегося достаточно давно.

«После одной из работ и административного ареста сотрудник правоохранительных органов сказал мне прямым текстом уехать из страны, больше года я не в РФ. Как это влияет на мою жизнь? Я не могу жить в РФ и самовыражаться посредством своего творчества», — заявил художник.

Говоря о причине объявления в розыск, BFMTH имел в виду свою работу «Старые порядки», которая появилась на пермской набережной в 2022 году. На ней изображен куколь патриарха, в верхней части которого расположен крест. Внизу видны силуэты пары, в которых угадывается сцена домашнего насилия: мужчина бьет женщину.

Кроме того, BFMTH считает причиной своего преследования еще две своих работы с изображением патриарха — граффити GO(L)D, где предстоятель РПЦ нарисован с золотым автоматом Калашникова, и граффити «Бесноватый».

По словам художника, свой последний стрит-арт он нарисовал 22 августа 2023 года. Вскоре после этого его задержали в Москве и составили административный протокол о неповиновении полицейским. BFMTH утверждает, что по пути в суд сотрудник правоохранительных органов расспрашивал его о художественной деятельности.

По решению суда BFMTH был арестован на 15 суток. За три часа до освобождения к нему, как он утверждает, прямо в спецприемнике подошел незнакомый человек в штатском с медицинской маской на лице и пригрозил расправой, если художник не покинет страну. В сентябре 2023 года BFMTH уехал из России и с тех пор проживает за рубежом.

BFMTH приобрел известность благодаря своим арт-объектам, которые в большинстве своем имеют оппозиционную или антивоенную направленность. На некоторых его рисунках изображены реальные люди — президент России Владимир Путин, глава РПЦ патриарх Кирилл, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и другие.