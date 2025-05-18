Сотрудники МВД задержали «зачинщиков и активных участников» массовой драки несовершеннолетних в Махачкале. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем. Что стало поводом для столкновений между подростками в дагестанской столице и как на ситуацию отреагировали власти — в материале RTVI.

«Суета и кипиш»

Массовые драки подростков в Махачкале начались 17 мая, в дагестанских телеграм-каналах появились видео с их перепалками. В роликах видно, как толпа несовершеннолетних собирается в разных частях города.

«Днем [17 мая] на троллейбусном кольце снова произошли беспорядки: группа молодых людей <…> устроили драку. Правоохранительные органы оперативно вмешались и разогнали толпу», — подписывает одно из таких видео телеграм-канал «Нетипичная Махачкала».

Телеграм-канал Baza пишет, что драки происходят не только в Махачкале, но в других городах республики. «В Дагестане вспыхнули уличные войны между несколькими молодежными группировками», — говорится в публикации.

По данным Baza, столкновения начались после того, как на соревнованиях по борьбе спортсмен из Махачкалы проиграл представителю Кизляра, что «очень не понравилось его компании».

«Они решили отомстить победителю, а в сам конфликт вмешались случайные люди. В итоге все это переросло в крупные разборки между бандами», — утверждает телеграм-канал.

Одна из сторон конфликта называет себя «пятисотыми», другая — «стотринадцатыми», отмечает Baza.

«И к одним, и к другим быстро примыкают сторонники, бездельники, и рандомные вацки (случайные люди. — Прим. RTVI), которым вообще все равно на чьей стороне быть, главное — суета и кипиш. <…> Учитывая, что очень многие парни с обеих сторон знакомы друг с другом, ситуация вообще принимает интересный характер», — пишет дагестанский журналист Марат Лугуев.

«Все выглядит, мягко говоря, некрасиво»

Задержанных подростков доставили в отдел полиции, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) по Дагестану Исрафил Исрафилов. Их количество не раскрывается. В отношении родителей задержанных составили административные протоколы, рассказал руководитель дагестанского ЦУР, не уточнив, по какой статье.

Исрафилов уточнил, что ситуация находится на контроле — 18 мая прошло межведомственное совещание с участием представителей министерств внутренних дел, образования, молодежи и культуры.

«Обсуждаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем», — пояснил руководитель ЦУР по Дагестану.

Министра спорта Дагестана Сажид Сажидов заявил, что в массовой драке 17 мая участвовали более ста подростков.

«Не знаю, кто был зачинщиком и какие были причины у этого конфликта, но со стороны все выглядит, мягко говоря, некрасиво. Нецензурная брань, мат, игнорирование замечаний взрослых. Разве — это наше дагестанское воспитание?» — задался он вопросом.

Сажидов заявил об ответственности родителей за действия детей, которые могут привести «к самым плачевным последствиям». Он напомнил, что «примеры, к сожалению, такие уже были», но не уточнил, о чем именно идет речь.

Также Сажидов призвал «остальную молодежь» быть «благоразумной» и «избегать подобных ситуаций». «Будьте благоразумны, избегайте подобных ситуаций, занимайтесь спортом, образованием — это ключи к вашей дисциплине, воспитанию и самодостаточности», — заключил глава дагестанского Минспорта.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов также предостерег несовершеннолетних от участия в противоправных действиях, которые могут «испортить будущее». По его словам, в «такие времена» активизируются различные провокаторы, которые могут пытаться «сеять раздор» на национальной или религиозной почве. Умавов призвал не поддаваться на подобные провокации

«Юридическая ответственность за тяжкие преступления наступает независимо от возраста. Если это не затронет детей, то может повлиять на родителей в контексте статьи о неисполнении родительских обязанностей», — предупредил мэр Махачкалы.

Среди прочего Умавов призвал родителей, педагогов, тренеров и граждан усилить контроль за подростками и уделять больше внимания их воспитанию. Городские службы, в свою очередь, примут исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка, отметил мэр дагестанской столицы.

СК и прокуратура начали проверку

Следственный комитет (СК) России и прокуратура Дагестана начали проверку сообщений о массовых драках подростков в Махачкале.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — говорится в заявлении СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Прокуратура сообщила, что организована проверка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в Махачкале. В частности, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.