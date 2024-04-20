Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что никогда не хотел вернуться в правительство, потому что у него плохо получается руководить людьми. Свое мнение экс-чиновник высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

«Честно говоря, совсем не уверен, что мое место — это место министра экономического развития. Мне кажется, я незаконно занимал отчасти это место. Размышляя, я понял, что это не мое, не совсем мое дело», — сказал Улюкаев.

По словам экс-министра, он «по своему складу больше аналитик». «Мне легче работать с цифрами и фактами, чем, так сказать, командовать людьми. У меня это плохо получается, как я понял», — признался Улюкаев.

Бывший министр рассказал, что у него иногда возникают мысли о том, как лучше действовать правительству в той или иной ситуации, но желания вернуться в кабмин нет.

«Что я понимаю, как лучше, — может быть, иногда и бывает, но что “мне бы туда” — не бывает никогда. Потому что я уже сказал вам: я считаю, что если у меня что-то и получается, так это анализировать и формулировать. Но у меня совсем не получается руководить людьми и так далее. Это не мое», — признал Улюкаев.

Он считает, что нынешние руководители экономического блока правительства «довольно грамотно и правильно, профессионально реагируют на ту ситуацию, которая возникает». «И вряд ли я мог бы что-то сделать лучше, чем они», — считает Улюкаев.

Он также заявил, что не был внутренне свободным человеком, когда занимал министерский пост.

«Я считаю, что есть внутренняя свобода, которая всегда с человеком. Вот когда я был министром, ну что, я был внутренне свободным человеком? Не был. Не был, конечно же. И в этом смысле переход из кресла на нары — он не меняет ощущение свободы и несвободы», — сказал Улюкаев.

Алексей Улюкаев был министром экономического развития России в 2013 — 2016 годах. 14 ноября 2016 года он был задержан в офисе «Роснефти» по делу о вымогательстве $2 млн у главы компании Игоря Сечина и позже приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаев не признал вину. Он отбывал наказание в исправительной колонии в Твери. В мае 2022 года экс-министр вышел на свободу.