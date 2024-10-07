Чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого первенства кениец Кипьегон Бетт скончался в больнице на 27-м году жизни, пишет Nation. Точную причину смерти издание не называет.

По данным Nation, атлет почувствовал себя плохо около месяца назад, и его рвало кровью из-за повреждения печени и других внутренних органов.

Его сестра Пьюрити Кируи рассказала, что в субботу его состояние ухудшилось и он был направлен в другую больницу для обследования. Кипьегон Бетт скончался днем в воскресенье, 6 октября.

Бетт стал чемпионом мира среди юниоров в 2016 году. В 2017-м он завоевал бронзу взрослого ЧМ на дистанции 800 м.

В 2018 году спортсмен был отстранен на четыре года из-за употребления эритропоэтина. В 2022 году он снова принял участие в забеге на 400 м в Кении и сумел занять третье место.