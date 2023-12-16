Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, в возрасте 86 лет, сообщили местная газета Al-Qabas и агентство Kuwait News Agency (KUNA). Новым главой государства провозглашен наследный принц Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

«С великой печалью и грустью мы — народ Кувейта, арабские и исламские страны, а также дружественные народы мира — скорбим о покойном Его Высочестве эмире шейхе Навафе аль-Ахмеде аль-Джабере ас-Сабахе, который сегодня отошел ко Господу», — сказано в заявлении канцелярии эмира, которое было зачитано по государственному телевидению страны (цитата по телеканалу Al Jazeera).

Причину смерти главы Кувейта власти не уточнили. Известно, что некоторое время назад он был госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем и на протяжении своего правления несколько раз передавал полномочия своему заместителю, чтобы пройти обследование.

Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился в Кувейте 25 июня 1937 года. Политическую карьеру начал в возрасте 25 лет, когда был назначен губернатором провинции Хавалли (занимал этот пост 16 лет). Эмиром Кувейта и старейшим за всю историю монархом на момент воцарения он стал в сентябре 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который возглавлял эмират с 2006 года и умер в США в возрасте 91 года.

Шейх Наваф стал 16-м эмиром Кувейта (шестым после независимости от Великобритании). В период его прихода к власти экономика Кувейта переживала не лучшие времена на фоне кризиса, вызванного падением цен на нефть, из-за чего международные агентства в 2020 году понизили кредитный рейтинг страны, напоминает Al Jazeera.

В конце ноября стало известно о госпитализации шейха Навафа из-за необходимости неотложной медицинской помощи.

Как отмечает Al Jazeera, новым эмиром Кувейта теперь станет брат шейха Навафа, 83-летний Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (в эфире кувейтского телевидения уже огласили соответствующее заявление).

Президент России Владимир Путин направил соболезнования новому эмиру Кувейта, отметив, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах «по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке», а также «многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене» и внес «личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений».

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта», — отметил Путин.