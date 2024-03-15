Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.

По словам Газарова, Ширвиндт умер в больнице. «Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — рассказал собеседник агентства.

Как пишет телеграм-канал Shot, по предварительным данным, причиной смерти Александра Ширвиндта стали серьезные проблемы с сердцем. В 2016 году медики выявили у артиста нарушение ритма сердца в острой стадии, после чего в кардиологическом центре имени Бакулева ему провели коронарографию. Еще одну операцию на сердце актер перенес в 2019 году, сообщает канал.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. Его мать — Раиса Ширвиндт — была актрисой и главным редактором концертного отдела Московской филармонии, а отец — Анатолий Ширвиндт — преподаватель музыки и скрипач оркестра Большого театра.

Ширвиндт окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина в 1956 году, тогда же он получил первую роль в кино — сыграл эстрадного певца Вадима в музыкальной комедии «Она вас любит!». Впоследствии он сыграл в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих» и других лентах.

Несмотря на съемки в фильмах, Ширвиндт был сосредоточен на театральном творчестве. Изначально он был принят в труппу Театра-студии киноактера, затем перешел в театр им. Ленинского комсомола (теперь «Ленком Марка Захарова»). С 1968 года артист состоял в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а в 1970-м перешел в Московский академический театр сатиры. В том же году он начал ставить спектакли на сцене театра — первой постановкой с стала «Проснись и пой» совместно с Марком Захаровым.

В 2000 году Ширвиндт стал худруком Театра сатиры, а в 2021 году перешел на должность президента театра.