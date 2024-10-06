В Уссурийске в возрасте 48 лет скончался непрофессиональный актер Андрей Неретин, известный по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном скетч-шоу. О смерти Неретина сообщили телеграм-каналы, после чего информацию подтвердил режиссер скетч-шоу «Виталий Наливкин» Андрей Клочков.

По данным приморского телеграм-канала Newsbox24.tv, Неретин умер в ночь на 6 октября. Недавно ему имплантировали искусственный тазобедренный сустав. Операция прошла в Санкт-Петербурге, сумму на лечение собрали благодаря пожертвованиям в Интернете.

«Вчера в 19.00 по местному времени здесь, в Приморье у нас скончался», — подтвердил Клочков в беседе с РБК.

По его словам, Неретин «год не пил» и проходил лечение, но после того, как узнал, что проект закрывается, «сорвался от расстройств» и два дня «пьянствовал». «Такая особенность у него была. За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем», — рассказал Клочков.

Он добавил, что актера госпитализировали, он скончался в больнице. «Вот эта новость повлияла на него, из-за вот этих уголовных дел, которые нам завели новых», — отметил собеседник РБК.

Как писал телеграм-канал Baza, о проблемах со здоровьем Неретина стало известно в конце февраля этого года. Депутат Вячеслав Гнездилов говорил, что Неретин нуждается в помощи: после завершения съемок серии скетчей он остался без денег и жил в бараке на окраине Уссурийска.

Работать Неретин не мог, поскольку был практически прикован к кровати из-за некроза тазобедренного сустава. Сам Неретин отмечал, что на просьбу ему помочь откликнулось множество людей — его добавили в чат с неравнодушными, купили костыли и поддержали финансово. Мужчина поблагодарил всех за помощь, писала Baza.

Шоу про Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda (сейчас на него подписаны 833 тыс. пользователей). Неретин сыграл в нем «председателя исполнительного комитета Уссурийска», пародируя российских чиновников. Некоторые серии набрали по несколько миллионов просмотров.

В 2021 году из-за видео под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт» было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК). В нем фейковый чиновник использует гранатомет, и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».

Утром 6 октября «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил, что режиссеру скетч-шоу Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову предъявили новое обвинение. По данным издания, к обвинению в хулиганстве с применением взрывчатки добавили незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК). Клочкову и Вавилову, которые не признают вину, грозит до 15 лет колонии.

По словам адвоката Алексея Клецкина, защищающего создателей сериала, Неретин знал об ужесточении обвинений, что могло сказаться на его здоровье. В среду, 2 октября, Неретин записал видео, где сказал, что проект «Наливкин» продолжать не получается: «после любых съемок [команду] тянут в полицию и обещают посадить в тюрьму».