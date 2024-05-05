На 80-м году жизни скончался британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в таких кинофильмах как «Титаник» Джеймса Кэмерона и «Властелин колец» Питера Джексона. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на агента Лу Коулсона.

По его словам, Хилл умер рано утром в воскресенье, 5 мая. Причину смерти актера его агент не назвал. Хилл жил в Саффолке, у него остались жена — 82-летняя американская актриса Марианна Хилл — и сын Габриэль.

Бернард Хилл должен был присутствовать на Comic Con Liverpool в субботу, 4 мая, но его участие пришлось отменить в последнюю минуту, говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсети X. Когда стало известно о его смерти, организаторы заявили, что «убиты горем», и пожелали семье актера «много сил».

Бернард Хилл родился в Манчестере 17 декабря 1944 года, в 1970 году окончил Манчестерскую политехническую школу драмы.

В 1982 году он получил роль в популярном в Британии сериале Би-би-си «Парни на обочине», где его персонаж тщетно пытался найти работу в Ливерпуле. Этот сериал получил премию Bafta за лучший драматический сериал в 1983 году, а в 2000 году занял седьмое место в списке лучших телешоу, когда-либо созданных Британским институтом кино.

В «Титанике» Хилл сыграл капитана Эдварда Джона Смита, в кинотрилогии «Властелин колец» — короля Теодена. Он присоединился к актерскому составу второй части франшизы «Две башни» (2002) и третьего фильма «Возвращение короля» (2003), получившего 11 «Оскаров».

Хилл также снялся в таких фильмах как «Ганди» (1982), «Настоящее преступление» (1999), «Царь скорпионов» (2002), «Операция “Валькирия”» (2008) и многих других.

Бернарда Хилла можно будет увидеть во втором сезоне популярного сериала «Ночные вызовы» (The Responder), который стартует как раз сегодня, 5 мая, на BBC One.