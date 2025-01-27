В возрасте 73 лет умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский, сообщает издание Sostav со ссылкой на источник на рекламном рынке. Эту информацию также подтвердили два собеседника РБК.

По данным телеграм-канала Mash, предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени. Также у Янковского были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. Канал уточняет, что в январе заболевание вступило в терминальную стадию — актера госпитализировали, почти месяц он провел в больнице. Вечером 26 января он скончался в реанимации.

Shot пишет, что несколько дней назад Янковский был госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительно причиной смерти актера якобы стала онкология, с которой он «боролся последние годы».

Игорь Янковский родился в 1951 году в известной актерской семье и решил связать свою с театром и кинематографом. В 1974 году он окончил театральное училище им. Щукина, после чего до 1992 года служил в театре на Малой Бронной.

В кино Игорь Янковский дебютировал в 1974 году в мелодраме «Это сильнее меня». Но актерская слава пришла к нему спустя несколько лет — в 1978 году, после выхода детектива «Золотая мина».

Длительное время Янковский играл эпизодические роли. Первую главную роль он получил в спортивном фильме «В начале игры», который вышел на экраны в 1982 году. Помимо кино и сериалов, Янковский снимался в телепередачах. Он был ведущим программы «Алчность» на НТВ и появился в одном из эпизодов тележурнала «Ералаш».

Параллельно с актерской деятельностью Янковский начал заниматься рекламным бизнесом. В 1992 году он стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима», в 1996-м возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В 2004 году Янковский возглавил Российскую ассоциацию рекламных агентств (АКАР).

При этом съемки в фильмах Янковский не оставлял, хоть появление на экране и было редким. В частности, в 2002 году он появился в фильме своего двоюродного брата Филиппа Янковского — «В движении». После этого вышли драма «Жена генерала» (2013 год) и сериал «Марш-бросок: Особые обстоятельства» (2013 год) с его участием.

Актриса Евгения Крюкова в разговоре с NEWS.ru назвала Янковского «высоким профессионалом».