Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в заявлении театра.

Артист умер 26 марта, дата и место прощания с ним пока не названы. По данным Shot, причиной смерти Веселкина стал рак крови, от которого он страдал долгое время. Тело актера около полуночи обнаружила его супруга в квартире на Пятницком шоссе. Приехавшие врачи констатировали его смерть.

Веселкин окончил театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу РАМТ. Актер прослужил там 42 года, сыграв около 60 ролей, в том числе Фамусова в «Горе от ума», Эраста Фандорина в «Инь и Ян», Сильвио в пушкинском «Выстреле», Меркуцио в «Ромео и Джульетте».

Веселкин также работал ведущим на радио «Маяк», снимался в кино, вел популярные телепередачи 1990-х: «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник», «50х50», «Царь горы».

В 2021 году артист получил благодарность президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.