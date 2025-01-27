На 60-м году жизни скончался актер и режиссер Игорь Ромащенко, об этом в Facebook* сообщил актер и кинорежиссер Михаил Богдасаров.

«Бесконечно талантливый и горящий в деле! Благодарный ученик, неутомимый деятель и профессионал, готовый помочь друзьям и влюбленный в учителей и в старших коллег», — написал Богдасаров.

Режиссер отметил, что в последний раз видел Ромащенко, когда тот приходил к его студентам.

Друг Ромащенко Павел Чернявский в разговоре с aif.ru назвал его честным, открытым, требовательным.

«Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение», — сказал Чернявский.

Причина смерти актера не сообщается.

В фильмографии Игоря Ромащенко было более 100 проектов, среди которых сериалы «След», «Папины дочки», «Солдаты», «Ранетки», «Обручальное кольцо», «Карпов» и «Мент в законе». Последней его работой стала роль в фильме «Тайна Черной Руки», вышедшем в 2024 году.

Ромащенко также работал над документальным сериалом «Следствие вели». В 2014 году серия «Дело живодеров» стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации Публицистическая программа «Человек и право».

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