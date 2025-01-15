Актер Олег Бойко, известный по ролям в сериалах «Мент в законе», «Особый случай» и другим, умер после неудачной операции. Об этом «Аргументам и фактам» сообщила его двоюродная сестра Варвара.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», — рассказала она.

Прощание с актером состоится 15 января в крематории Хованского кладбища.

Олег Бойко родился в 1967 году. Он учился в Горьковском высшем военном училище тыла, а также в Ярославском театральном институте имени Волкова и академии имени Плеханова.

Актер служил в Рыбинском театре драмы и снимался в кино и сериалах. Бойко появился в нескольких десятках проектов, в их числе «Мент в законе-8», «Морозов», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай». В общей сложности фильмография актера насчитывает около 50 картин.