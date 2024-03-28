На 63-м году жизни умер актер и продюсер, заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман. Об этом во «ВКонтакте» сообщил Ярославский театр юного зрителя.

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», — говорится в сообщении.

Издание «Сорока» пишет, что у артиста «не выдержало сердце».

Родился Юрий Ваксман 17 июня 1961 года в Тирасполе Молдавской ССР. Он — выпускник Воронежского театрального института. Работал в Ярославском ТЮЗе практический с его открытия, с 1984 по 1992 годы.

Ваксман — один из создателей Ярославского камерного театра в 1999 году, там он работал актером и занимал должность директора. Кроме того, он был учредителем кинокомпании «Ярсинема», которая организовывала и проводила съемки в Ярославской области.

Актер также снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Майор Гром: Чумной Доктор», «Раневская», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».