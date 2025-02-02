Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Киевского академического театра «Колесо».

Колокольников умер 30 января, в последние годы он тяжело болел. Прощание с артистом состоится 3 февраля.

«Потрясающий актер, который имел собственный характерный и неповторимый стиль. Стасу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения», — говорится в сообщении театра.

Колокольников родился в Киеве в 1961 году, окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, после чего служил в разных театрах. С 1993 года Колокольников был ведущим мастером сцены театра «Колесо».

Артист снимался в таких российско-украинских проектах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Дорога в пустоту», «Порох и дробь».