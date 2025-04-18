Российский актер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Русский дубляж».

Как сообщает SHOT, Панков скончался в клинике в подмосковном Видном. По информации канала, причиной смерти стали последствия нескольких инсультов, «осложненные деменцией».

«87-летний Рудольф Николаевич скончался в одной из клиник в подмосковном Видном. Он там проходил длительное лечение. За последние 17 лет у него было пять инсультов, а в последние годы артист страдал от деменции», — пишет SHOT.

По информации «Кинопоиска», Панков озвучил персонажей более чем в 820 кинокартинах. Актер запомнился озвучиванием:

— персонажа Андриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого» (1980);

— отца семейства Уизли Артура Уизли в фильмах о «Гарри Поттере»(2002-2011);

— Джеффа в первом сезоне сериала «Шерлок» (2010);

— Магнето в фильмах «Люди Икс»;

— Одина «Тор» (2011).

Актер также снимался в «Семнадцати мгновениях весны», где сыграл «одноглазого» немецкого сотрудника службы безопасности.

Рудольф Панков родился 17 сентября 1937 года в подмосковном Наро-Фоминске. В 1961 году окончил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), мастерскую Ольги Пыжевой. После окончания обучения Панков начал работать мастером дубляжа и закадрового озвучивания на киностудии имени Горького. С 2002 по 2003 год озвучивал тексты анонсов и программ на телеканале ТВЦ.