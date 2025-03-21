Американский актер Уингз Хаузер скончался на 78-м году жизни, передает The Hollywood Reporter. Его дочь Брайт сообщила, что актер умер 15 марта в своем доме в Санта-Монике в Калифорнии после долгой борьбы с хронической болезнью легких. В последнее время он использовал кислородный баллон.

«Карьера Хаузера длилась десятилетиями, он воплощал в жизнь персонажей, которые были грубыми, сложными и незабываемыми. Независимо от того, изображал ли он крутого антигероя в суровых криминальных драмах, злодея, которого вы любили ненавидеть, или неожиданный источник мудрости в независимых фильмах, он всегда привносил в свою работу бесстрашную подлинность», — написала дочь Хаузера в Facebook*.

Он начал работать в кино в 1967 году. В 1977-м популярность ему принес сериал «Молодые и дерзкие», в котором он сыграл Грега Фостера. Всего на счету Хаузера 41 сериал, среди которых «Доктор Хаус», «Беверли-Хиллз, 90210», «Она написала убийство» и «Менталист».

Кроме того, он сыграл одну из главных ролей в фильме «Полиция нравов» в 1982 году. Одним из последних его работ был сериал «Напарницы» (2010—2016).

В 1987 году Хаузер был номинирован на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крутые ребята не танцуют». В 1983 году он написал рассказ «Редкая отвага», который позже был экранизирован режиссером Тедом Котчеффом.

*Принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена