Актер театра и кино Виктор Бутов, сыгравший Колю в советской ленте «Вторжение», умер в возрасте 72 лет. Информация о смерти артиста появилась на портале «Кино-театр.ру».

Отмечается, что Бутов умер 1 августа. Причина смерти актера не называется.

Виктор Бутов родился 21 апреля 1953 года в городе Собинка Владимирской области. В 1974 году окончил ГИТИС. Несколько лет состоял в труппе Тбилисского русского ТЮЗа. С 1976 года работал в Московском областном ТЮЗе. Играл на сцене Театра РОСТА в Царицыно и других театрах. В 1991 году основал «Приват театр», ставший первым частным театром в СССР.

Фильмография Бутова насчитывает около 10 проектов. Он дебютировал в кино в мелодраме «Если это не любовь, то что же?» (1974) со Спартаком Мишулиным и Еленой Соловей. Широкому зрителю актер известен по роли Коли в картине «Вторжение» (1980), сценаристом которой выступил Станислав Говорухин.

Среди прочего Бутов снялся в фильмах «Побег из тюрьмы» (1977), «Голубые молнии» (1978), «Битва трех королей» (1990), «Товарищ Сталин» (2011), а также сериалах «Безмолвный свидетель» (2009), «Паутина» (2011).

1 августа на 81-м году жизни умер народный артист РСФСР Юрий Еремин.