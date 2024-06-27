В возрасте 90 лет умер американский актер Билл Коббс, сообщил его брат в Facebook*. Актер сыграл в сериале «Сопрано», фильмах «Телохранитель» и «Ночь в музее».

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — говорится в сообщении семьи.

Билл Коббс родился 16 июня 1934 года в Кливленде (штат Огайо) в семье работника строительной сферы и домохозяйки. С молодого возраста он играл в любительском театре, затем в течение восьми лет был радарным техником американских Военно-воздушных сил СШАа после увольнения из армии стал продавцом офисных товаров в IBM. Ближе к сорока годам Коббс переехал в Нью-Йорк, чтобы работать актером, в кино дебютировал 1974 году. Первой стала его роль в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3».

Всего Коббс снялся в более чем 70 фильмах, включая, «Клуб «Коттон», «Телохранитель», «Ночь в музее», а также в сериалах «Сопрано», «Звезный путь: Энтерпрайз» и «На старт!» вместе с Мэттью Перри.

В 2006 году Коббс получил награду кинофестиваля в Трентоне как лучший актер озвучивания за фильм «Эликсир бессмертия». В 2020 году актер стал лауреатом премии Emmy за участие в тв-шоу Дина Дана.

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