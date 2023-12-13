В возрасте 60 лет умер журналист и писатель Андрей Константинов, основавший «Фонтанку» и 47news, сообщают эти издания.

По их данным, Константинов умер 13 декабря у себя дома. В последний год он тяжело и неизлечимо болел, отмечают они. Дата и место похорон пока не сообщаются.

Констатинов родился в 1963 году. По его инициативе было создано Агентство журналистских расследований (АЖУР). Он также был основателем входящих в настоящее время в АЖУР изданий «Фонтанка» и 47news.

Написал множество книг. Среди них — романы «Журналист-2», «Адвокат», «Сочинитель», ставшие основой для сериала «Бандитский Петербург».