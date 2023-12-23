Автор гимна Дагестана, композитор Мурад Кажлаев скончался в возрасте 92 лет, сообщила министр культуры республики Зарема Бутаева в своем телеграм-канале. Церемония прощания и его похороны состоятся 24 декабря в 12:00 мск на кладбище в Махачкале, по адресу: ул. Танкаева, 64.

Бутаева выразила глубокие соболезнования семье и близким умершего композитора от своего ведомства и от лица «всех работников культуры и деятелей искусства республики».

«С именем Мурада Кажлаева связана целая эпоха дагестанской музыкальной академической культуры», — подчеркнула глава Минкульта республики, назвав «великое творческое наследие и многогранную профессиональную деятельность» композитора одним из главных достижений дагестанской культуры в ХХ веке.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал Кажлаева «дорогим маэстро», чье «бессмертное наследие <…> будет жить многие-многие поколения». Он особо подчеркнул, что дагестанский композитор является автором многочисленных опер, балетов, симфоний и мюзиклов, которые «были изданы по всему миру».

Мурад Кажлаев родился в 1931 году в Баку в семье лакцев — выходцев из села Камух Лакского района Дагестана. В 1955 году он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию по классу композиции.

Впоследствии на протяжении своей долгой успешной карьеры композитор работал преподавателем в музыкальном училище имени П. И. Чайковского в Махачкале, главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио и оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, худруком Дагестанской филармонии. В 2010 году Кажлаев открыл в республике школу искусств для одаренных детей, а при ней — музей дагестанской музыкальной культуры.

В списке работ Кажлаева — более 350 сочинений, включая гимн Дагестана, первый национальный дагестанский балет «Горянка» по одноименной поэме Расула Гамзатова и песни на его стихи, музыка к фильмам «Тучи покидают небо», «Адам и Хева» и «Талисман любви», кантата «Каракалпакское поле» и балет «Имам Шамиль».

Композитор был удостоен званий Народного артиста СССР и Героя труда России, а также многочисленных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.