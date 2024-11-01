На 88-м году жизни скончался белорусский поэт, композитор и автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Об этом сообщила председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, передает БЕЛТА.

Причину его смерти агентство не уточнило. По данным SHOT, композитор умер в Беларуси.

Жуков был автором более 300 композиций для российских и белорусских исполнителей эстрады. Вместе с Юрием Антоновым он играл в аккомпанирующем ансамбле Виктора Вуячича «Тоника».

Олег Жуков писал сценарии для теле- и радиопередач, двух фильмов-концертов на белорусском телевидении. Кроме того, он — автор гимнов музыкальных фестивалей «Славянский базар», «Золотой шлягер», конкурса «Телевершина».

Композитор активно сотрудничал с Антоновым, а также писал тексты для песен Льва Лещенко, Александра Буйнова, Ларисы Долиной и других артистов. Жуков был членом Союза музыкальных деятелей и Союза Писателей Белоруссии.