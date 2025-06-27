Американский композитор, автор музыкальной темы сериала «Миссия невыполнима» (1966—1973) Лало Шифрин умер на 94-м году жизни от осложнений, вызванных пневмонией. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на сына композитора Райана Шифрина.

Последние несколько десятилетий Шифрин жил в доме в Беверли-Хиллз, который когда-то принадлежал комику Граучо Марксу.

Композитор был одним из первых, кто смогу применить широкий спектр музыкальных идей к музыкальным произведениям для кино и телевидения, от джаза и рока до более современных и сложных техник оркестрового письма.

Лало Шифрин написал более сотни саундтреков к фильмам и сериалам. По его словам, он потратил три минуты на создание темы «Миссия невыполнима» и сочинил мелодию, не видя кадров из шоу.

«Это как писать письмо. Когда вы пишете письмо, вам не нужно думать, какую грамматику или какой синтаксис вы собираетесь использовать, вы просто пишете письмо. И вот так оно и появилось», — говорил он в интервью New York Post в 2015 году.

Также он написал музыку к «Хладнокровному Люку» (1967), «Выходу дракона» (1973), «Планете обезьян» (1974), а также трилогии «Час пик» (1998, 2001, 2007).

Лало Шифрина шесть раз номинировали на премию «Оскар» и в 2018 году получил статуэтку за выдающийся вклад в кино. Кроме того, композитор четырежды получал премию «Грэмми». В 2016 году музыкант стал обладателем именной звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе.