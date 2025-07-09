Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет, сообщила его супруга Светлана в Facebook*.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу», — написала она.

Как пишет ТАСС, композитор умер после продолжительной болезни. Последние дни жизни он провел дома в поселке Ворзель Киевской области.

Игорь Поклад родился в декабре 1941 года в Бишкеке (Фрунзе) в семье военного, позднее его семья переехала в УССР. Поклад окончил музыкальную школу по классу фортепиано в Тернополе, затем учился в Киевском музыкальном училище им. Глиэра и на композиторском факультете Киевской консерватории у профессора Штогаренко.

В 1966 году Поклад основал вокально-инструментальный ансамбль «Мрия», который получил популярность за пределами СССР и просуществовал до 1968 года. В сотрудничестве с поэтами Борисом Олейником и Юрием Рыбчинским он написал «Зелен-клен», «Тиха вода», «Песня не заблудится» и другие композиции, которые исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Нина Матвиенко, Ани Лорак и др.

С начала 1970‑х писал композиции для музыкальных комедий, на его счету более 30 мюзиклов и оперетт. В кино дебютировал с комедии Леонида Быкова «Где вы, рыцари». Кроме того, Поклад активно сотрудничал с Владимиром Дахно — написал музыку к мультфильмам «Казаки» и полнометражной анимации «Энеида». Всего композитор принял участие в более чем 50 фильмах, в числе которых документальные и анимационные.

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