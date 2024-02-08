Один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в фейсбуке (принадлежит Meta*) лидер группы Андрей Макаревич**.

«Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях. И что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво. <…> Спи с миром», — говорится в посте.

По предварительным данным, у Борзова случился сердечный приступ, пишет телеграм-канал Shot. Тело музыканта обнаружили утром 8 февраля в его московской квартире. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, добавляет канал.

Юрий Борзов родился в 1953 году в Ленинграде в семье маршала авиации Ивана Борзова. В школе он познакомился с Андреем Макаревичем*, в девятом классе будущие музыканты основали группу. Борзов предложил назвать ее Time Machines, или «Машины времени», он также был первым барабанщиком коллектива. Борзов окончил МАРХИ, впоследствии занимался живописью, поиском и перезахоронением солдат Второй мировой войны.

* признан Минюстом России иноагентом

** деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена