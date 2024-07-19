В белгородской больнице скончался 16-летний подросток, получивший ранение 11 июля при ударе по детской площадке у жилого дома в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ нанесли «террористический удар», сбросив взрывное устройство на площадку во дворе многоквартирного дома, где «сидели пять мальчишек». Один из них получил «очень серьезные ранения» с повреждением «жизненно важных магистральных сосудов» и потерял 4 литра крови.

После госпитализации, по словам главы региона, у раненого дважды останавливалось сердце, но медикам удавалось его реанимировать. В течение недели они боролись за жизнь подростка, регулярно консультируясь со своими коллегами из «федеральных центров».

Поскольку состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, отправить его на лечение в Москву было невозможно.

«К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков.

Сообщая об ударе по Шебекино 11 июля, белгородский губернатор уточнял, что при сбросе взрывного устройства пострадали пятеро несовершеннолетних. Двух из них в тяжелом состоянии сразу увезли в детскую областную клиническую больницу, трех остальных отправили туда же после того, как медики Шебекинской центральной районной больницы оказали им первую медпомощь.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», — подчеркивал Гладков.

На следующий после атаки день, 12 июля, глава региона навестил четверых пострадавших мальчиков в больнице. Он уточнял, что самого маленького раненого — восьмилетнего — перевезли на лечение в Российскую детскую клиническую больницу.

«У него слепое осколочное ранение позвоночника — операцию такого уровня лучше проводить в федеральном медицинском учреждении», — пояснял губернатор.

По словам Гладкова, 13-летний подросток, получивший множественные осколочные ранения, на тот момент был переведен из реанимации в травматологическое отделение, и его состояние оценивалось как стабильное средней тяжести.

«Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки сейчас находится в реанимации после проведенной операции», — сообщал глава Белгородской области.

13 июля Гладков писал, что состояние одного из раненых улучшилось, а второй по-прежнему остается в реанимации, и врачи борются за его жизнь. «Все необходимые лекарственные препараты, медицинское оборудование в нашем распоряжении есть», — заверял он.