На 49-м году жизни скончался бывший футболист российской сборной Артем Енин, сообщила пресс‑служба ярославского ФК «Шинник».

«Артем Валерьевич был одним из самых ярких воспитанников футбольного клуба «Шинник». В составе команды полузащитник в период с 1994-го по 2002-й годы (с перерывами) провел 131 матч, в которых забил 6 голов, вместе с «Шинником» занимал высокие места в элите отечественного футбола», — говорится в сообщении.

Енин в 1998 году вызывался из «Шинника» в национальную сборную России и провел в ее составе один матч против сборной Испании.

«После окончания карьеры Артем Валерьевич долгое время работал в ЦПЮФ «Шинник», передавая свой опыт молодому поколению», — рассказали в ФК.

Профессиональную карьеру футболиста Енин завершил в 2010 году, он выступал за костромской «Спартак», «Нефтяник», вологодское «Динамо», московский ЦСКА, «Спартак-Нальчик» и «Спартак» из Луховиц. На его счету шесть забитых мячей и девять голевых передач в 112 встречах.