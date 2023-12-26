На 72-м году жизни скончался бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) и председатель совета ветеранов московского управления МВД Василий Купцов. Об этом сообщает Следственный комитет и МВД.

«Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа. В органах внутренних дел он прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника ГУВД Москвы»,- говорится в телеграм-канале СК.

На сайте МВД говорится, что Купцов вышел на пенсию в 2001 году, однако связь с органами внутренних дел не прервал. С 2016 года по 2019 год являлся председателем ветеранской организации Управления уголовного розыска Москвы. В апреле 2019 года на отчетно-выборной конференции Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Москвы был избран ее председателем.

«Жизненный путь Василия Николаевича Купцова — пример преданного и самоотверженного служения долгу и избранной профессии. Работа на самых трудных и ответственных направлениях дала неординарный и богатый жизненный опыт. За долгие годы руководства уголовным розыском и криминальной милицией Москвы успешно решались сложные задачи по пресечению и раскрытию преступлений», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Купцов был отмечен многими наградами, в том числе орденом Мужества, медалью «За безупречную службу» трех степеней, знаком «Заслуженный работник МВД», «За отличную службу в МВД СССР» и другими.

Прощание состоится в среду, 27 декабря, в 13:00 в прощальном зале Троекуровского кладбища.