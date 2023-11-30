Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 30 ноября на 101-м году жизни, сообщает Reuters. По данным агентства, он умер в своем доме в Коннектикуте.

О дате и месте похорон пока не сообщалось. Информацию о смерти бывшего главы Госдепа также подтвердили газете The Washington Post представители консалтинговой компании Kissinger Associates, которую основал Киссинджер.

Генри Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года, в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спустя три года после принятия законов против евреев, его семья вынуждена была покинуть Германию и уехать в США. Там он сменил свое имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер.

После окончания школы в 1940 году поступает в City College в Нью-Йорке. Американское гражданство Киссинджер получил в 1943 году и прослужил три года в армии США. В 1947 году будущий политик поступает в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954 по 1969 год Киссинджер преподает в этом университете.

Свою политическую карьеру он начал в конце 1960-х годов. До этого он Киссинджер работал консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне и сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.

В 1969 году Киссинджер становится советником по национальной безопасности США и занимает эту должность до 1975 года. С 1973 года он параллельно работает государственным секретарем. В 1977 году Киссинджер покидает этот пост.

Он является одним из авторов американской доктрины «гибкого реагирования», выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями.

Благодаря усилиям Киссинджера был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972, в 2002 году Соединенные Штаты вышли из договора).

Кроме того, экс-госсекретарь внес вклад в заключение четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.

В июне 2023 года Киссинджер заявил, что Россия после окончания конфликта на Украине должна избежать распада или сползания в «обиженное бессилие», иначе есть риск возникновения новой напряженности. При этом он назвал «маловероятным», что Владимир Путин останется у власти, если военные действия на Украине закончатся мирным соглашением с Европой. Киссинджер описал российского лидера как «фигуру типа Достоевского, охваченную двойственностью и неосуществимыми устремлениями».