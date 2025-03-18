Бывший нападающий медийного футбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в возрасте 28 лет, сообщает телеграм-канал команды. Пресс-служба клуба не уточняет причины смерти футболиста.

«Вчера не стало экс-нападающего нашей команды — Сергея Маркова. Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом», — говорится в сообщении.

Как пишет РБК, Марков принимал участие за «Чисто Питер» в четвертом (2023 год) и пятом (2024 год) сезонах Медиалиги. Футболист также играл за команду «Нева-Максима» в регулярном чемпионате Санкт-Петербурга.

4 марта пресс-служба команды «Чисто Питер» сообщила, что пропустит «ближайший сезон Медиалиги». В тот же день председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что «Чисто Питер» потерял поддержку «Зенита» по причине политики руководства Медиалиги. Накануне нападающий команды и блогер Гена Миллер в своем телеграм-канале написал, что клуб расформирован.