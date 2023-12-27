Глава МВД и министр финансов в правительствах Ангелы Меркель, а также бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле умер на 82-м году жизни. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на родственников покойного. Политик скончался у себя дома после продолжительной болезни.

«Семья политика сообщила, что во вторник вечером он мирно уснул дома в окружении своей семьи», — передает издание.

Вольфганг Шойбле родился во Фрайбурге 18 сентября 1942 года. В 1965 году он вступил в Христианско-демократический союз, а уже в 1972-м впервые избрался в бундестаг.

Шойбле занимал должность министра по особым поручениям и руководителем канцелярии в кабинете Гельмута Коля (был федеральным канцлером в 1982—1998 годах). С1989 по 1991 год политик возглавлял Министерство внутренних дел страны. В августе 1990 года Шойбле совместно с секретарем Совета министров ГДР Гюнтером Краузе подписал договор об объединении Германии после падения Берлинской стены.

12 октября 1990 года после мероприятия в рамках кампании по выборам в бундестаг в городке Оппенау психически больной наркозависимый Дитер Кауфман совершил покушение на Вольфганга Шойбле, ранив при этом еще одного человека. После покушения политик оказался прикован к инвалидному креслу, но не оставил карьеру.

С 1991 по 2000 год он был лидером парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В 1998-м возглавил ХДС, а Ангела Меркель была назначена генеральным секретарем партии.

Получив должность канцлера Гермении в 2005 году, Меркель назначила Шойбле главой МВД, а несколько лет спустя — министром финансов. С 2017 по 2021 год он был председателем бундестага.

В ноябре 2022 года политик заявил в интервью Handelsblatt, что в прошлом допускал ошибки в отношениях с Россией. Он считал, что можно было спрогнозировать, что Россия начнет военную операцию на Украине. Кроме того, по словам Шойбле, Германия пыталась «протолкнуть» «Северный поток-2», однако против этого проекта выступали другие европейские страны и США.