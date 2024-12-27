Экс-премьер-министр Индии Манмохан Сингх скончался 26 декабря на 93-м году жизни, передает The Economic Times.

По данным издания, Сингх попал в больницу в Дели после внезапной потери сознания. Его состояние было критическим.

Должность премьер-министра Индии Манмохан Сингх занимал с 2000 по 2014 год. Он был первым сикхским главой правительства, а также первым премьером, которого переизбрали после завершения полного пятилетнего срока. Его преемником стал лидер Индийской народной партии Нарендра Моди.

В начале 1990-х годов Индия стояла на грани банкротства. С 1991 по 1996 год Сингх занимал должность министра финансов при премьер-министре Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао и стал ключевым архитектором экономических реформ. Он сумел снизить налоги, девальвировал рупию, приватизировал государственные компании, а также стал приглашать иностранных инвесторов.