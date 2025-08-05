Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В июне 2025 года у Илиеску диагностировали злокачественное новообразование в легких. С того времени он находился в реанимации клинической больницы неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску под наблюдением врачей. Несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, в последние дни состояние экс-президента резко ухудшилось, а днем 5 августа он скончался.

Как уточнили в кабмине, подробности о порядке прощания с бывшим лидером страны станут известны позже. «Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким», — говорится в сообщении.

Медицинский центр, где проходил терапию Илиеску, функционирует под контролем румынской спецслужбы SRI и имеет узкую специализацию — оказание квалифицированной медицинской помощи действующим и бывшим высокопоставленным государственным деятелям.

Ион Илиеску родился 3 марта 1930 года в небольшом румынском городке Олтеница. Получив высшее образование в престижных технических вузах — сначала в Бухарестском политехническом институте, а затем в Московском энергетическом институте, который он успешно окончил в 1955 году, будущий политик вернулся на родину.

Его партийная карьера развивалась стремительно: Илиеску занимал различные руководящие посты в компартии, включая должности министра и секретаря ЦК. Однако в 1971 году его ожидал резкий поворот — из-за принципиальных разногласий с Николаем Чаушеску относительно партийной политики Илиеску был отстранен от центральной власти. В декабре 1989 года Илиеску возглавил массовые народные протесты в Румынии, которые завершились падением режима Чаушеску.

Илиеску трижды возглавлял Румынию в разные периоды: сначала в 1989-1992 годах в качестве председателя переходных органов власти — Совета Фронта национального спасения и Временного совета национального согласия, затем дважды избирался президентом страны (1992-1996 и 2000-2004 годы).

В эти годы под его руководством в Румынии были проведены кардинальные преобразования, включая восстановление института частной собственности, переход к многопартийной системе и законодательное закрепление основных прав и свобод граждан.

После завершения президентских полномочий Илиеску сохранил активную политическую позицию, оставаясь сенатором от Социал-демократической партии до 2008 года.