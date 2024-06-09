Заместитель председателя Совета министров РСФСР и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — сказано в сообщении.

Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве. В 1956 году он окончил автомеханический техникум, в 1964-м — Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «машины и технология литейного производства», а 1966 году вступил в КПСС.

С 1981 года Сайкин был первым заместителем генерального директора ПО «ЗИЛ», а в 1982-1986 годах — генеральным директором предприятие, на которое вновь вернулся в 1990-х годах.

В 1986 году по инициативе Бориса Ельцина, который тогда был первым секретарем Московского горкома КПСС, Сайкина выбрали председателем Мосгорисполкома.

В апреле 1990 года Сайкин был назначен первым заместителем председателя Совета Министров РСФСР, но проработал лишь три месяца — до середины июля. Сначала Совмином руководил Александр Власов, в середине июня 1990 года его сменил Иван Силаев, а в июле Совет сложил свои полномочия, поскольку Ельцин возглавил страну в качестве президента.

При Ельцине Сайкин стал сначала первым зампредом Бюро Совета Министров СССР по машиностроению, а потом — заместителем главы Госкомитета по машиностроению, но пробыл им лишь несколько месяцев, после чего произошел путч.

В июне 1991 года Сайкин баллотировался в мэры Москвы, но занял второе место, уступив Гавриилу Попову (65,3 %). Той же осенью он вернулся на завод ЗИЛ главным инженером, через год стал его гендиректором, а потом — президентом АО «АМО-ЗИЛ».

С 1996 по 1999 годы Сайкин руководил Комитетом по банкротству Правительства Москвы, после чего до 2003 года стал депутатом третьего созыва Госдумы от КПРФ. В 2005 году он пытался попасть в Московскую Городскую думу по списку КПРФ, но не прошел.

В последние годы Сайкин входил в состав бюро московского городского комитета КПРФ.