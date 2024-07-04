Грузинский борец греко-римского стиля Нугзари Цурцумия скончался на 28-м году жизни, передает пресс-служба Федерации борьбы Грузии Facebook*. Причины смерти не указаны.

По данным «Рустави-2», тело Цурцумии обнаружили в его доме в городе Хоби. «Он, вероятно, покончил жизнь самоубийством», — сообщает телеканал.

Федерация борьбы России выразила соболезнования в связи с его смертью. «Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким спортсмена. Глубоко скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.

Нугзари Цурцумия родился в 1997 году в грузинском районе Самегрело-Верхняя-Сванети. Он неоднократно завоевывал медали чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг. В 2014 году спортсмен получил бронзу на чемпионате Европы среди кадетов, в 2015-м — серебро на чемпионате мира среди юниоров. В 2019 году Цурцумия завоевал золотую медаль на чемпионате мира. В дальнейшем в чемпионатах Европы борец удостоился еще двух бронзовых наград.

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