Депутат Государственной Думы и полярный исследователь Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Чилингаров — первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук — «внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана».

Как напомнил Володин, Чилингаров руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, ежедневно совершал трудовые подвиги во время многолетней работы в экстремальных условиях.

«Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан», — добавил спикер Госдумы.

Он выразил соболезнования родным и близким Чилингарова, добавив, что его жизненный путь — «пример для всех нас».

Артур Чилингаров родился в Ленинграде 25 сентября 1939 года, пережил блокаду города. В подростковом возрасте вместе с родителями переехал в Северную Осетию, где жил во Владикавказе (тогда — Орджоникидзе).

В 1963 году Чилингаров окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (сейчас — Государственная морская академия имени адмирала Макарова) по специальности «Океанология».

Трудовой путь он начал слесарем-монтажником Балтийского судоремонтного завода, а потом много лет проработал на рядовых должностях, был научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и инженером-гидрологом в лаборатории в поселке Тикси в устье Лены.

Благодаря инициативности и явным способностям к организаторской работе Чилингарова заметили и начали повышать по карьерной лестнице. В 1970-1980-х годах он занимал высокие должности в системе Госкомитета СССР по гидрометеорологии, пройдя путь от руководителя территориального управления в Амдерме до зампреда всего комитета.

Чилингаров внес большой вклад в развитие арктического туризма, организовывая воздушные экскурсии на Северный полюс с высадкой на лед для сотен людей, в том числе с детьми.

В 1999 году он руководил сверхдальним перелетом вертолета Ми-26, предназначенного для эксплуатации в центральных районах Северного Ледовитого океана, а в 2002 году — полетом одномоторного Ан-3Т на Южный полюс. Там самолет застрял, поскольку его двигатель не завелся из-за разреженного воздуха и мороза. Машину оставили на полюсе на несколько лет, а участников экспедиции забрали американцы на своих самолетах.

В 2003 году усилиями Чилингарова открылась долговременная дрейфующая станция «Северный полюс-32» — первая после закрытия программы исследования Арктики в 1991 году.

В 2007 году Чилингаров вместе с главой ФСБ Николаем Патрушевым слетал на Северный полюс на вертолете, а потом вместе с семью другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе полюса на подводном аппарате «Мир» и водрузил там флаг России.

В 2008 году на общем собрании РАН Чилингарова избрали членом-корреспондентом академии наук. В апреле 2011 он возглавил экспедицию на дальневосточное побережье России, чтобы изучить воздействие последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» для флоры и фауны региона.

В 2013 году Чилингаров принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Сочи и зажег его на Северном полюсе. «Мы за международное сотрудничество в Арктике. И сегодня у России есть возможность выйти в любую точку Ледовитого океана в любое время года, и мы свой олимпийский рекорд уже установили», — заявил тогда Чилингаров.

Он входил в созывы Госдумы с первого по пятый, седьмого и восьмого созывов, причем в первых четырех созывах являлся вице-спикером. В 2011-2014 годах Чилингаров заседал в Совете Федерации, где входил в Комитет по международным делам. В ходе президентских выборов 2018 года он был членом инициативной группы, выдвинувшей Владимира Путина кандидатом в главы государства.

В сентябре 2022 года Чилингарова включили в санкционный список США, а в феврале 2023 года он попал под канадские санкции как «соратник режима». На аналогичных основаниях был внесен в санкционные списки Новой Зеландии и Украины.

За успешное проведение Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции Чилингаров был удостоен звания Героя России, а за образцовое выполнение задания по высвобождению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» из льдов Антарктики — звания Героя Советского Союза.

Он также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, «За морские заслуги», «Знак Почета», орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Кроме того, Чилингаров получил Государственную премию СССР за разработку методики погрузо-разгрузочных работ на ледовый припай Ямала.