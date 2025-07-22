В возрасте 77 лет умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко. Об этом на заседании сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Он [Тарасенко] болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее. Давайте будем его помнить таким, каким он был: отзывчивым, добрым», — сказал Володин.

Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 в Таганроге. Окончил местный металлургический техникум (1965-й), Всесоюзный заочный политехнический институт (1974-й), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1989-й), а также аспирантуру Академии труда и социальных отношений по специальности «экономика и управление народным хозяйством» (2007-й).

Свой профессиональный путь начал в 1968 году на Таганрогском металлургическом заводе, где занимал должности от мастера до председателя профсоюзного комитета. В 1996-м стал председателем Горно-металлургического профсоюза России. Позднее стал вице-президентом Международного объединения профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности «Профцентр «Союзметалл»», который объединял профсоюзы металлургов и горняков стран СНГ.

В 2007 году был избран депутатом Госдумы, входил в партию «Единая Россия». Также Тарасенко был членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Володин отметил, что Тарасенко в своей профессиональной деятельности все время помогал людям — как в комитете по социальной политике, так и «будучи руководителем одного из крупнейших профсоюзов нашей страны — профсоюзов металлургов, сам до этого будучи представителем этой профессии».