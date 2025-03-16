В возрасте 93 лет умер схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) — личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается в телеграм-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь.

«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — говорится в сообщении.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловского района (сейчас — Орловской области) в крестьянской семье. После окончания школы служил в армии, а с 1955 по 1958 год обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове. Был распределен на работу в город Камышин Волгоградской области.

Позднее он окончил Ленинградскую духовную академию, в которой познакомился с будущим патриархом Кириллом.

«Я поступил в семинарию, а он в том году кончал академию. И мы его все любили. Он был еще мирянином, просто Алешей Ноздриным, но отличался удивительным характером и замечательным стилем отношений с людьми», — вспоминал патриарх.

В 1966 году Алексея Ноздрина постригли в монахи под именем Илиан, позднее ему присвоили сан иеродиакона и иеромонаха. Тогда же он поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушание в течение десяти лет. В 1976 году он поступил Пантелеимонов монастырь на Афоне.

В конце 1980-х его направили в качестве духовника — в Оптину пустынь, где дали имя Илий. В этом монастыре он прослужил 20 лет. В 2009 году батюшка Илий был избран духовником патриарха Московского Кирилла. В апреле 2010 года был возведен в сан схиархимандрита.

В последние годы Илий жил в подмосковном поселке Переделкино на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры. Летом 2021 года он переболел коронавирусом.