Умер Евгений Путин, двоюродный брат российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ивановское издание IvanovoNews. Ему был 91 лет.

По данным издания, похороны состоялись 10 марта. Других подробностей оно не приводит. IvanovoNews уточняет, что семья Евгения Путина долгое время жила в Иванове, затем он перебрался к сыну в Суздаль.

Заместитель главного редактора IvanovoNews Валентина Перекрестова заявила в разговоре с RTVI, что информация получена «из достоверных источников, от дочери одноклассника, через ивановских общих знакомых». Она предположила, что Евгения Путина похоронили в Суздале, «потому что он последние годы жил в Суздале».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос RTVI.

Отцы Евгения Путина и Владимира Путина — Михаил Спиридонович и Владимир Спиридонович — были родными братьями, пишет IvanovoNews.

В 2018 году зампредом правления «Газпрома» был избран Михаил Путин. «Интерфакс» называл его двоюродным племянником Владимира Путина. РБК уточнял, что Михаил Путин — сын Евгения Путина. Песков тогда назвал Михаила Путина «дальним родственником президента» и уточнил, что «фактически они не общаются».

По данным «Агентства»*, у Евгений Путина также есть дочь — Анна Цивилева, она жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сама Цивилева называла вопрос издания о родстве с президентом «нелепым» и «глупым». Песков заявлял, что «первый раз» слышит о родстве главы государства и Цивилевой. В апреле 2023 года Путин своим указом создал фонд поддержки участников военной операции на Украине под названием «Защитники Отечества» и назначил его председателем Цивилеву.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов