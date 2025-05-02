В Бельгии умер бывший барабанщик рок-групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов, ему было 63 года. О смерти музыканта оба коллектива сообщили в своих соцсетях.

«Музыканты и менеджмент группы «Ария» скорбят в связи с кончиной легендарного артиста и выражают искренние соболезнования его близким и соратникам. Покойся с миром», — говорится в публикации в телеграм-канале «Арии».

Группа «Мастер» выразила соболезнования близким Молчанова, отметив, что его вклад в творчество коллектива «навсегда останется с нами».

Причина смерти в публикациях не называются.

Игорь Молчанов родился в 1961 году в Москве. Музыкальную карьеру он начал в группе «Альфа» (1983—1985), где познакомился с будущими участниками «Арии» Владимиром Холстининым и Аликом Грановским.

Грановский рассказал, что встретился с Молчановым в 1983 году во время записи альбома «Бега» группы «Альфа». После этого Молчанов работал в ансамбле певицы Людмилы Сенчиной, а в 1985 году присоединился к «Поющим сердцам», которые вскоре трансформировались в «Арию».

Молчанов принял участие в записи дебютного альбома «Арии» «С кем ты?» (1986). В 1987 году он вместе с Аликом Грановским, Андреем Большаковым и Кириллом Покровским основал группу «Мастер».

«Именно Игорь предложил это название. Записал барабаны в первом одноименном альбоме «Мастер» и во втором —»С петлей на шее». После наших европейских гастролей в 1991-м году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор», — рассказал Грановский.

С 1994 года Молчанов играл на ударных в бельгийской группе Cryme.