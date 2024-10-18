Бывший директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский умер в возрасте 67 лет, сообщил агентству ТАСС источник в его окружении. Причину смерти он не уточнил, однако Shot и «Пятый канал» пишут, что у Ромодановского был диабет.

«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «Пятого канала» также сообщил, Ромодановский умер ночью, у него «не выдержало сердце». По словам собеседника канала, последние годы Ромодановский тяжело болел — страдал от диабета и сопутствующих осложнений.

По данным Shot, здоровье экс-главы ФМС подкосил и арест сына: в прошлом году экс-следователя Сергея Ромодановского и еще двух человек арестовали по делу о взятке ГК Merlion. По данным обвинения, Ромодановский вместе с коллегами незаконно привлекал предпринимателей к уголовной ответственности и вымогал у них взятки за освобождение.

Константин Ромодановский родился в Москве 31 октября 1956 года. Службу в органах госбезопасности он начал после окончания высших курсов КГБ в Минске в 1983 году. Директором ФМС Ромодановский был с 2005 года вплоть до упразднения службы в 2016 году, когда функции и полномочия ФМС были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что еще недавно Ромодановский был «полон сил». «Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — написал он в своем телеграм-канале.

Экс-глава ФМС был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.