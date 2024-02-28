На 95-м году жизни скончался бывший глава правительства СССР и старейший сенатор Совета Федерации Николай Рыжков, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», — написала она.

Матвиенко отметила, что Рыжков всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. «За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — сказала она.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что на всех этапах своего пути — от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, — Рыжков был именно «человеком труда». Его смерть она назвала «большим личным потрясением».

«Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации», — добавила Матвиенко.

Рыжков возглавлял правительство СССР при Михаиле Горбачеве с 1985 по 1991 годы и поддерживал курс на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой. Также он руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, координировал работу по ликвидации последствий землетрясения в городе Спитак в Армении.

С 2003 года Рыжков работал сенатором. В сентябре 2023-го досрочно сложил полномочия члена Совета Федерации от Белгородской области. Политик занимал должность сенатора с 2003 года. Сам Рыжков связал решение об уходе с этого поста с возрастом.

«Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит»», — сказал он (цитата по РИА Новости).

В разговоре с ТАСС Рыжков говорил, что после досрочного прекращения сенаторских полномочий намерен работать в Совфеде советником Матвиенко «на общественных началах».

В апреле 2022 года Рыжков отказался поддержать закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии. Он счел предусмотренное документом наказание (штраф до 100 тыс. рублей) слишком мягким.

«Да они перевернутся в гробу! Цена вашей гибели — тысяча рублей <…> Австрия, Чехия, Румыния — десять лет в уголовном кодексе, Израиль — пять лет. А мы — тысячу рублей за то, что иностранцы и наши радетели говорят: за что вы воевали, лучше бы баварское пиво пили. Я голосовать не буду, потому что это значит предать память тех людей, которые погибли», — сказал тогда Рыжков (цитата по «Коммерсанту»).

В декабре 2022 года Рыжков говорил, что воссоздание Советского Союза в его прошлом виде невозможно и необходимо стараться объединить государства на постсоветском пространстве по примеру Евросоюза.

«Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться», — добавил бывший глава Совмина СССР.