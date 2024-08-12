Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ФФККР.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам», — сказано в сообщении.

Писеев с 1989 по 2010 годы возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках СССР, а затем России. С 2010 по 2014 годы был генеральным директором ФФККР, с 1992 года — членом исполкома Олимпийского комитета России.

С 1972 по 1977 годы Писеев входил в судейские бригады на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр (1972, 1976). С 1974 по 1983 годы был заместителем начальника управления зимних видов спорта, руководил не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным, бобслеем. С 1977 по 1985 годы входил в состав технического комитета Международного союза конькобежцев.

Писеев был заслуженным тренером СССР, его деятельность отмечена множеством наград, в том числе международных (Серебряный орден Международного Олимпийского Комитета и медаль Георга Хеслера — высшая награда Международного союза конькобежцев).

В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Писеева орденом Александра Невского за заслуги в развитии физической культуры и спорта.