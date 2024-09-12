Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Об этом написала в соцсети X его дочь Кейко Фухимори.

«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа!», — написала дочь экс-президента.

Фухимори родился 28 июля 1938 г. в г. Лима в семье учителей, иммигрантов из Японии. После окончания в Перу Национального сельскохозяйственного университета по специальности «Агроинженерия» он изучал физику в Страсбургском университете и математику в Университете Висконсин-Милуоки.

Вернувшись в Перу, Фухимори занимался научной деятельностью и преподавал физику. В 1984 году он стал деканом факультета естественных наук Национального сельскохозяйственного университета, а после ректором. В 1988-1989 годах вел телевизионное ток-шоу «Соберемся вместе». В 1989 году Фухимори основал и возглавил правую партию «Перемена 90», от которой баллотировался на президентских выборах в 1990-м. Он победил во втором туре, набрав 62,5% голосов.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время он добился роспуска конгресса и принятия новой Конституции. В 2000 году Фухимори покинул страну из-за появившихся доказательств коррупции в его партии, после чего был отстранен от власти.

В 2005 году бывшего президента арестовали в Чили и экстрадировали в Перу. Тогда суд приговорил его к 6 годам лишения свободы за злоупотребление властью. В 2009 году Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы за коррупцию и преступления против человечности.

На свободу он вышел в декабре 2023 года после 16 лет заключения. Фухимори из-за болезни помиловал президент Перу Педро Пабло Кучински из-за состояния здоровья. В июле 2024 года Кейко Фухимори сообщила, что ее отец планировал принимать участие в президентских выборах в 2026 году. При этом, согласно перуанскому законодательству, тот, кто был признан виновным в коррупции, не имеет права баллотироваться на высший государственный пост.