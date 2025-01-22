Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес, приговоренный на родине к тюремному заключению и сбежавший в Никарагуа, умер в возрасте 65 лет. Об этом пишет местное издание 19 Digital со ссылкой никарагуанское министерство здравоохранения.

Фунес умер вечером 21 января. Причиной стало тяжелое хроническое заболевание. Минздрав выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Фунеса как в Никарагуа, так и в Сальвадоре.

Маурисио Фунес возглавлял Сальвадор с 2009 по 2014 год. Обвиняемый в растрате $351 млн из государственной казны, а также в других коррупционных схемах в период нахождения у власти, в 2016 году Фунес бежал в Никарагуа. Там ему было предоставлено убежище, а в 2019 году — выдано никарагуанское гражданство.

Издание AFP пишет, что сам Фунес утверждал, что стал жертвой политических преследований. В то время как суды Сальвадора возбудили против него пять уголовных дел.

В частности, его признали виновным в отмывании денег за содействие гватемальской компании в получении контракта на строительство моста. В обмен Фунес получил в подарок самолет, заявила тогда генеральная прокуратура.

США внесли Фунеса в черный список, лишив его права на получение американской визы, после того, как Государственный департамент обвинил его в схемах, которые привели к «хищению сотен миллионов долларов из государственной казны».

В мае 2023 года Фунес был заочно приговорен к 14 годам тюремного заключения за предполагаемые секретные переговоры, которые он вел во время своего президентского срока с преступными группировками.

Прокуроры утверждали, что таким образом он хотел добиться снижения уровня убийств в обмен на льготы для находящихся в заключении лидеров банд. Экс-президент Сальвадора отрицал, что вел переговоры с бандами или предоставлял их лидерам какие-либо привилегии.

В 2018 году предшественник Фунеса Тони Сака, руководивший Сальвадором с 2004 по 2009 год, был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Он признал себя виновным в растрате государственных средств на сумму более $300 млн.