Британский финансист и член знаменитой династии банкиров лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Фонд Ротшильдов в соцсети Х.

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда ― бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его семье, коллегам и многочисленным друзьям будет очень не хватать его», ― говорится в сообщении.

Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями во время небольшой семейной церемонии, пишет The Times со ссылкой на заявление родственников бизнесмена.

Джейкоб Ротшильд принадлежал к седьмому поколению банковской династии, основанной Майером Амшелем Ротшильдом в 18 веке, пишет Bloomberg. Лорд Ротшильд получил образование в Итоне, затем изучал историю в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета. Он начинал карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons, откуда ушел в 1980 году после конфликта с двоюродным братом Эвелином де Ротшильд.

В результате этого спора Джейкоб Ротшильд получил контроль над трастом Rothschild Investment, который впоследствии был переименован в RIT Capital и стал одним из крупнейших инвестиционных фондов. Ротшильд возглавлял организацию более 30 лет — вплоть до 2019 года.

Ротшильд был сооснователем компании J Rothschild Assurance, которая позже получила название St James’s Place и контролирует активы на сумму более 168 млрд фунтов стерлингов. Бизнесмен также основал компанию Windmill Hill Asset Management, чтобы управлять благотворительным портфелем семьи, и был председателем попечительского совета благотворительного фонда Ротшильдов.

С 1985 по 1991 год и с 1992 по 1998 год финансист был попечителем Лондонской национальной галереи. В 2002 году королева Елизавета II удостоила лорда Ротшильда членства в Ордене Заслуг, которое предоставляется за особый вклад в развитие науки, культуры, искусства, литературы либо за выдающуюся службу в вооруженных силах.

После смерти Ротшильда его благотворительный фонд возглавит дочь Ханна. По данным Sunday Times на 2023 год, состояние семьи лорда оценивается примерно в 825 млн фунтов стерлингов (более $1 млрд). Более 66 млн фунтов семья жертвует на благотворительность.