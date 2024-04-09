Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс, предсказавший существование бозона, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте Эдинбургского университета, почетным профессором которого был Хиггс.

«Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях», — отмечает университет.

По его информации, Хиггс умер 8 апреля у себя дома после непродолжительной болезни.

Питер Хиггс стал всемирно известным благодаря своей теории о существовании элементарной частицы — бозона. Она была открыта лишь спустя 48 лет, в 2012 году, с помощью исследований на Большом адронном коллайдере. Частицу назвали в честь Хиггса.

Хиггс родился 29 мая 1929 года в Великобритании. В 1950 году он с отличием окончил Королевский колледж в Лондоне по специальности «физика». Работу в Эдинбургском университете он начал в 1954 году.

В 1964 году Хиггс вместе с другими учеными предположил, что существует особое поле, при взаимодействии с которым частицы приобретают массу. В результате расчетов ученый выразил уверенность в существовании новой неделимой частицы, отвечающей за наличие или отсутствие масс у других элементарных частиц. Позже процесс обретения массы назвали хиггсовским механизмом.

Позже другой прославленный американский физик Леон Ледерман назвал открытый бозон Хиггса «частицей Бога» за его неуловимость и помощь в понимании структуры материи.

В 2013 году Хиггс совместно с бельгийцем Франсуа Энглером получил Нобелевскую премию по физике.